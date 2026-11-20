चौधरी ने दावा किया कि पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद टीएमसी कार्यकर्ता चुप थे और वे बीजेपी के नारों का जवाब नारों से नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा, "हम कोई नारे नहीं लगाना चाहते। हम बस एक बात कहेंगे कि 4 तारीख (मई में बंगाल विधानसभा के परिणाम का दिन) के बाद से अभिषेक दा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा है। अभिषेक बनर्जी डरते नहीं हैं और न ही हम डरते हैं। अभिषेक बनर्जी की टीम और पार्टी के सदस्य इस तरह से नहीं डरते, इसलिए उन्हें हमें डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।"