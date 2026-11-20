Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी के भव्य समारोह आज से शुरू हो रहे हैं। आज शाम पटना के दानापुर में सगुना मोड़ के पास स्थित रिसॉर्ट में शुभ फलदान और तिलक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को एक लग्जरी लैंड रोवर डिफेंडर उपहार में देंगे, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है। समारोह के लिए अनंत सिंह आज दोपहर 2 बजे अपने पैतृक गांव लदमा से पटना के लिए रवाना होंगे।