Mohd Mazin deported: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मोहम्मद माजिन को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से सफलतापूर्वक भारत वापस ला दिया है। वह महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में वांटेड आरोपी था। इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर UAE के अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारत को सौंप दिया। उस पर 14 महिलाओं के शोषण का आरोप है। CBI के अनुसार, आरोपी 20 नवंबर 2024 को कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस ऑपरेशन को CBI ने विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय (MHA) और महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दिया।