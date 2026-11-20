भारत लाया गया मोहम्मद माजिन
Mohd Mazin deported: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मोहम्मद माजिन को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से सफलतापूर्वक भारत वापस ला दिया है। वह महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में वांटेड आरोपी था। इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर UAE के अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारत को सौंप दिया। उस पर 14 महिलाओं के शोषण का आरोप है। CBI के अनुसार, आरोपी 20 नवंबर 2024 को कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस ऑपरेशन को CBI ने विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय (MHA) और महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दिया।
CBI के मुताबिक, आरोपी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में वांटेड था। आरोप है कि उसने शादी का झूठा वादा करके एक महिला को अपने जाल में फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक शोषण किया। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी ने पीड़िता से 18 लाख रुपये भी ठगे। इस मामले में संबंधित अदालत में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।
जांच से पता चला है कि आरोपी ने 13 अन्य महिलाओं के शोषण के लिए भी इसी तरह के तरीके अपनाए थे। इन सभी महिलाओं को भी शादी का झूठा झांसा दिया गया था। आरोप है कि उसने इन महिलाओं से पैसे लिए और उनके साथ बिताए निजी पलों के वीडियो भी रिकॉर्ड किए। मामले में कार्रवाई आगे बढ़ने के बाद आरोपी विदेश फरार हो गया था।
महाराष्ट्र पुलिस के अनुरोध पर, नई दिल्ली में CBI के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB) ने आरोपी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी करवाया। इसके बाद आरोपी का पता UAE में चला, जहां स्थानीय अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद UAE के अधिकारियों ने उसे भारत भेजने की मंजूरी दे दी।
सीबीआई के अनुसार, आरोपी को वापस भारत लाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) गई थी। वहां, आरोपी को भारतीय टीम को सौंप दिया गया। इसके बाद 20 नवंबर 2026 को पुलिस टीम आरोपी के साथ कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। सीबीआई ने इस ऑपरेशन को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और भारतीय सुरक्षा व जांच एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय का परिणाम बताया है।
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