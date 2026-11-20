FlightGlobal की डायरेक्टरी में राफेल विमानों की संख्या कम दिखाए जाने पर भारतीय वायुसेना ने असहमति जताई है। वायुसेना के सूत्रों ने इन आंकड़ों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। उनका कहना है कि भारत के सभी 36 राफेल विमान सक्रिय हैं और पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, जिन विमानों की संख्या FlightGlobal ने कम दिखाई है, वे भी भारतीय वायुक्षेत्र में नियमित रूप से काम आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय राफेल अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में भी हिस्सा ले रहे हैं। वायुसेना सूत्रों ने यह भी कहा कि FlightGlobal की डायरेक्टरी में पहले भी विमानों की संख्या से जुड़े आंकड़े गलत रहे हैं।