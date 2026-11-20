अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड, ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच यह त्रिपक्षीय बैठक 70 मिनट चली। तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढाने व परमाणु जोखिम घटाने की बातचीत के लिए समहत हुए। उन्होंने दोहराया कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता। इसे दुनिया में कभी भी और कहीं भी लड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बैठक के दौरान कोई नया परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता या हथियार घटाने का ठोस रोडमैप नहीं बना।