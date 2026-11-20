यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की है। आयोग ने मतदाता सूचियों में संशोधन और अल्पसंख्यकों को लेकर भारत सरकार पर निशाना साधा है। कमीशन के अध्यक्ष आसिफ महमूद और आयुक्त जीन मिल्स ने आरोप लगाया है कि भारत में मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूचियों से हटाया जा रहा है, उन्हें विदेशी बताकर निशाना बनाया जा रहा है और देश से अवैध रूप से निकाला जा रहा है। कमीशन ने अमेरिकी विदेश विभाग से आग्रह किया है कि वह भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न (CPC) यानी विशेष चिंता वाला देश घोषित करे।