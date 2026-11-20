AI Agent Security: कंपनियां जितनी तेजी से एआइ का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं, उतनी तेजी से उन पर नजर रखने और उन्हें नियंत्रित करने की व्यवस्था नहीं बना पाई हैं। सर्विसनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक वर्ष में 92% यानि 10 में से 9 भारतीय कंपनियों ने एआइ एजेंट से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं का सामना किया, लेकिन केवल 36% ही 24 घंटों के भीतर उन्हें नियंत्रित कर सके। 37% भारतीय कंपनियों में ऐसे एआइ एजेंट चलते पाए गए जो सुरक्षा टीमों के पास पंजीकृत या ज्ञात नहीं थे और केवल 19% ने एआइ एजेंट सुरक्षा प्रशासन के लिए एक स्पष्ट जिम्मेदार नियुक्त किया।