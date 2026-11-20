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Himachal Pradesh Donkey Farm: दूध का नाम आते ही आमतौर पर गाय, भैंस या बकरी का ख्याल आता है, लेकिन अब डेयरी कारोबार इन पारंपरिक दायरे से बाहर निकल रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले (कंदरौर) में राज्य के पहले संगठित गधा फार्म 'डाइरिका फार्म्स' की शुरुआत इस बदलते बाजार की नई तस्वीर पेश करती है। यहां गधी का दूध 7,000 रुपए प्रति लीटर तक बेचा जाएगा। कंपनी का दावा है कि वह पहले से ही प्रतिदिन 2,700 लीटर से अधिक दूध का संग्रहण और विपणन कर रही है।
पोषण संरचना के मामले में गधी का दूध काफी हद तक मां के दूध से मिलता-जुलता है। इसमें लैक्टोज, व्हे प्रोटीन के साथ-साथ लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन जैसे महत्वपूर्ण बायोएक्टिव (जैव-सक्रिय) तत्व पाए जाते हैं। इसी वजह से फूड इंडस्ट्री के अलावा कॉस्मेटिक्स और प्रीमियम स्किनकेयर उत्पादों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। हालांकि, इसके औषधीय और एंटी-एजिंग गुणों पर अभी व्यापक वैज्ञानिक शोध जारी है।
ऊंटनी (राजस्थान और गुजरात): शुष्क इलाकों के पशुपालकों की आजीविका का बड़ा आधार। यह विटामिन-सी और खनिज तत्वों से भरपूर होता है।
याक (हिमालयी क्षेत्र): इसके गाढ़े और वसायुक्त दूध से पारंपरिक मक्खन और सख्त पनीर 'चुरपी' तैयार की जाती है।
घोड़ी और भेड़ (विदेशी बाजार): मध्य एशिया में घोड़ी के दूध से पारंपरिक पेय 'कुमिस' बनता है, जबकि यूरोप में भेड़ के दूध से प्रीमियम चीज तैयार होते हैं।
गधी के दूध के इतने महंगे होने की मुख्य वजह इसका बहुत सीमित उत्पादन है। गाय-भैंस के मुकाबले एक गधी दिन में बहुत कम दूध देती है। इसके अलावा, देश में गधों की संख्या भी तेजी से गिरी है। 2012 की पशुधन गणना में देश में करीब 3.20 लाख गधे थे, जो 2019 में घटकर महज 1.20 लाख रह गए। ऐसे में संगठित गधा पालन को देसी नस्लों के संरक्षण के अवसर के तौर पर भी देखा जा रहा है।
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