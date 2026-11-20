Himachal Pradesh Donkey Farm: दूध का नाम आते ही आमतौर पर गाय, भैंस या बकरी का ख्याल आता है, लेकिन अब डेयरी कारोबार इन पारंपरिक दायरे से बाहर निकल रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले (कंदरौर) में राज्य के पहले संगठित गधा फार्म 'डाइरिका फार्म्स' की शुरुआत इस बदलते बाजार की नई तस्वीर पेश करती है। यहां गधी का दूध 7,000 रुपए प्रति लीटर तक बेचा जाएगा। कंपनी का दावा है कि वह पहले से ही प्रतिदिन 2,700 लीटर से अधिक दूध का संग्रहण और विपणन कर रही है।