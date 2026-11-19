उसने तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दी। लगातार मिल रही धमकियों और दबाव से परेशान छात्रा की उसी रात संदिग्ध मौत हो गई। घटना के बाद परिजन उसे रात करीब नौ बजे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृत छात्रा डिप्लोमा के दूसरे वर्ष में पढ़ रही थी। परिजनों के मुताबिक वह पढ़ाई में अच्छी और मिलनसार स्वभाव की थी। 29 अक्टूबर को ही उसका जन्मदिन मनाया गया था। परिवार को उम्मीद थी कि वह पढ़ाई पूरी कर आगे बढ़ेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में यह हादसा हो गया।