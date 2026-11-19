Karnataka Politics: सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love के विमोचन कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पीछे बैठना पड़ा था। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस ने उन्हें अब नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। इन दावों को अब सिद्धारमैया ने खुद खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पीछे की कतार में खाली पड़ी सीट पर क्यों बैठना पड़ा। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है।