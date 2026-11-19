कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी का मानना था कि शांति का मतलब सिर्फ युद्ध या संघर्ष का खत्म होना नहीं है। इसके साथ लोगों को अपना जीवन दोबारा खड़ा करने और बेहतर भविष्य बनाने का मौका भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के काम से मिली सीख आज भी मानवीय सहायता से जुड़े अभियानों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। शिक्षा भी इंदिरा गांधी के देश निर्माण के विचारों का अहम हिस्सा थी। उनका मानना था कि आजादी के साथ सामाजिक और आर्थिक तरक्की भी होनी चाहिए।