Azam Khan Statement: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान करीब 11 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। आजम खान ने कहा कि, चर्चा इस बात पर थी कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी गरिमा की रक्षा करनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि देश उनके बारे में क्या सोचता है। अगर उन्हें इस बात का पता नहीं है, तो यह उनकी गलती है। चुनाव आयोग ने दुनिया भर में देश की काफी बदनामी कराई है। लोग ED, आयकर विभाग, विकास प्राधिकरणों और CBI जैसी विभिन्न एजेंसियों की कार्यवाहियों से परेशान और दुखी हैं।