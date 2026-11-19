जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर आजम खान का पलटवार, (फोटो IANS)
Azam Khan Statement: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान करीब 11 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। आजम खान ने कहा कि, चर्चा इस बात पर थी कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी गरिमा की रक्षा करनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि देश उनके बारे में क्या सोचता है। अगर उन्हें इस बात का पता नहीं है, तो यह उनकी गलती है। चुनाव आयोग ने दुनिया भर में देश की काफी बदनामी कराई है। लोग ED, आयकर विभाग, विकास प्राधिकरणों और CBI जैसी विभिन्न एजेंसियों की कार्यवाहियों से परेशान और दुखी हैं।
समाजवादी नेता आजम खान ने कहा कि, मुझ जैसे व्यक्ति पर, जिसके पास इस घर के अलावा कोई और संपत्ति नहीं है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। मैंने लखनऊ में राजनीति में 50 साल बिताए हैं। मैं 10 बार विधायक, दो बार सांसद, एक बार नेता प्रतिपक्ष और चार बार मंत्री रहा हूं। फिर भी, मेरे पास कहीं भी एक कमरा तक नहीं है। आयकर विभाग ने इतनी बड़ी वैल्यूएशन (मूल्यांकन) निकाल दी है।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह विश्वविद्यालय 2004-05 और 2005-06 तक लगभग 90 प्रतिशत बनकर तैयार हो चुका था। आयकर विभाग ने निर्माण कार्य का मूल्यांकन करने के लिए 2027 के CPWD रेट, यानी 2,400 रुपये प्रति वर्ग फुट को लागू किया है। जिस समय यह विश्वविद्यालय बना था, उस समय इसका रेट लगभग 120 से 125 रुपये प्रति वर्ग फुट था। आप इसे गूगल पर चेक कर सकते हैं, या विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। जरा सोचिए, 120 रुपये और 2,400 रुपये प्रति वर्ग फुट के बीच कितना बड़ा अंतर है।
सपा नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में कहा कि, सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग और CBI का नाम लेते हुए कहा कि इनकी छवि काफी खराब हुई है और इन्हें अपनी विश्वसनीयता बचानी चाहिए।
उन्होंने विपक्षी गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि जब रामपुर में पहली बार चुनावी धांधली हुई और लोगों को वोट डालने से रोका गया, तब गठबंधन ने इस मुद्दे को सामूहिक रूप से गंभीरता से नहीं लिया। उनके अनुसार, यदि उस समय आवाज उठाई गई होती तो कुंदरकी, संभल, हरियाणा और बंगाल जैसे चुनावी नतीजे देखने को न मिलते। गाजियाबाद की डासना जेल से रिहाई के बाद जब मीडिया ने उनसे परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनसे निजी सवाल न पूछे जाएं।
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