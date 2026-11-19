नई दिल्ली। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को इन दिनों गाड़ी के इंश्योरेंस की समय सीमा खत्म होने से जुड़े SMS मिल रहे हैं। इन एसएमएस को लेकर वाहन मालिकों के बीच चालान और जुर्माने की आशंका पैदा हो गई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्राधिकरण ने कहा है कि ये एसएमएस केवल जागरूकता के उद्देश्य से भेजे जा रहे हैं। इनका टोल प्लाजा पर किसी तरह की कार्रवाई, चालान या जुर्माने से कोई संबंध नहीं है।