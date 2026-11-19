Punjab Election 2027: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन के लिए 42 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा और वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी भी समिति का हिस्सा हैं। पंजाब कांग्रेस के केंद्रीय प्रभारी को पदेन सदस्य बनाया गया है।