शहरी इलाकों में बिजली कटने की स्थिति के लिए हमारे पास 233 लाइट टावर भी हैं, ताकि बिजली बहाल होने तक अस्थायी रोशनी की व्यवस्था की जा सके… इसके अलावा, अभी स्थिति सामान्य है। हम पूरी तरह तैयार हैं। हम नागरिकों और स्थानीय समुदायों से अपील करते हैं कि वे स्थानीय प्रशासन की सलाह मानें। कृपया सुरक्षित स्थानों या बनाए गए राहत शिविरों में चले जाएं। यह बस दो दिनों की बात है, जिसके बाद आप वापस अपने घर लौट सकते हैं। जीवन बहुत कीमती है। किसी भी आपात स्थिति में, कृपया हमसे संपर्क करें। हम पूरी तरह सक्रिय हैं और हमारा कमांड सेंटर हर अनुरोध पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखेगा। लोग हमें 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हम स्थिति पर नजर रखेंगे।