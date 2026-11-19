Saif Ali Khan News: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस मामले में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के वांटेड आरोपी जीशान अख्तर का नाम भी सामने आया है। मुंबई पुलिस जांच में जुटी है। अब सवाल यह है कि क्या धमकी के पीछे सचमुच जीशान अख्तर है या किसी ने उसके नाम का इस्तेमाल कर सैफ को डराने की कोशिश की है?