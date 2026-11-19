Punjab PCS Selection Process Stayed: पंजाब में अफसर बनने की दौड़ में जो उम्मीदवार पीछे रह गए, उन्होंने हार मानने के बजाय अदालत का रास्ता चुना। इसका असर अब पूरी भर्ती पर दिख रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीसीएस की चयन प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इंटरव्यू के लिए चुने गए 751 नामों और सिर्फ 331 पदों के इस मामले में अब 16 दिसंबर (PCS Next Hearing December 16) की तारीख सबसे अहम हो गई है।