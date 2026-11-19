Voter List Controversy: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नोटबंदी के बाद अब 'वोटबंदी' का मुद्दा उठाकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से आम लोगों की जेब और रोजगार पर चोट पहुंची थी, जबकि अब कथित वोट चोरी से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को नुकसान हो रहा है। रमेश के मुताबिक, यह सिर्फ चुनाव में गड़बड़ी का मामला नहीं है, बल्कि जनता की आवाज और सरकार से सवाल पूछने के अधिकार से भी जुड़ा है।