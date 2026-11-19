Wedding Guest MakeupTips: अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की साल 2024 में हुई शादी में आए वेडिंग गेस्ट के कपड़ों के साथ-साथ ज्वेलरी और मेकअप लुक भी लोगों को पसंद आए थे। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में आप भी किसी शादी में जाने के लिए वेडिंग गेस्ट लुक का आइडिया खोज रही हैं, तो यहां दिए गए एक्ट्रेस जान्हवी कपूर से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक के लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।