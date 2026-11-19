Wedding Guest के लिए Makeup Looks आइडिया (file photo) image credit instagram/ priyankachopra/ aliaabhatt/janhvikapoor/khushikapoor
Wedding Guest MakeupTips: अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की साल 2024 में हुई शादी में आए वेडिंग गेस्ट के कपड़ों के साथ-साथ ज्वेलरी और मेकअप लुक भी लोगों को पसंद आए थे। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में आप भी किसी शादी में जाने के लिए वेडिंग गेस्ट लुक का आइडिया खोज रही हैं, तो यहां दिए गए एक्ट्रेस जान्हवी कपूर से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक के लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।
अंबानी वेडिंग में अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने कई लुक किए थे। इनमें से एक गाउन लुक भी है। इस लुक में उनकी ग्लोइंग स्किन ने लोगों का ध्यान खींचा था। इस लुक को रीक्रिएट करने के लिए पलकों पर गोल्ड शिमर, गालों पर हल्का ब्लश और होंठों पर ब्राउन टोन लिप लाइनर के साथ मौव शेड की लिपस्टिक और ग्लॉस का इस्तेमाल कर सकती हैं।
टिप: अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो हाईलाइटर कम इस्तेमाल करें।
अगर आपको हैवी मेकअप पसंद नहीं है, तो खुशी कपूर के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। इसमें फोकस आंखों और होंठों पर था। हल्के न्यूड शेड की लिप कलर और हल्का पिंक ब्लश सॉफ्ट लुक के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है।
रेड लिप मेकअप लुक शादी में अक्सर महिलाएं करना पसंद करती हैं। ऐसे में अगर आप डार्क और हैवी लुक करना चाहती हैं, तो इस लुक से आइडिया ले सकती हैं। इसमें रेड लिप के साथ आईब्रो को डिफाइन किया गया था और आंखों पर ब्राउन टोन मेकअप और शिमर का इस्तेमाल किया गया था।
अभिनेत्री आलिया भट्ट का मेकअप लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जो रोज की तरह नेचुरल दिखना चाहती हैं। इस लुक के लिए पलकों पर गोल्ड शिमर, मस्कारा और होंठों पर गुलाबी-न्यूड शेड की लिपस्टिक इस्तेमाल कर सकती हैं।
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