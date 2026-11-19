मेहंदी का रंग कितना चढ़ेगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि मेहंदी की क्वालिटी कैसी है। असली मेहंदी को मेहंदी के पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है। रचने के बाद असली मेहंदी का रंग धीरे-धीरे गहरा होता है और कई दिनों तक हाथों पर अच्छा दिखता है। वहीं केमिकल से बनी नकली मेहंदी लगाने के कुछ देर बाद ही गाढ़ा काला रंग देने लगती है और छूटते समय रंग हल्का होने के बजाय परत की तरह उतरने लगता है। इसलिए दुकान से मेहंदी खरीदने के बजाय आप किसी भरोसेमंद होमेड मेहंदी बनाने वाले दुकान, मेहंदी आर्टिस्ट से ले सकती हैं या खुद घर पर भी तैयार कर सकती हैं।