Skincare Mistakes: हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए लोग स्किन केयर में तरह-तरह के मॉइस्चराइजर शामिल करते हैं। लेकिन कई बार इसे लगाने के बाद चेहरे पर छोटे-छोटे दाने या पिंपल दिखने लगते हैं। ऐसे में लगता है कि मॉइस्चराइजर में कुछ खराबी है, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि गलती मॉइस्चराइजर चुनने में हुई हो। एक ही मॉइस्चराइजर सभी तरह की स्किन के लिए सही हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मॉइस्चराइजर खरीदते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।