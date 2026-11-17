क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, माथे से नाक तक का टी जैसा हिस्सा ज्यादातर लोगों में सबसे तैलीय होता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यहां पोर्स और तेल बनाने वाली ग्लैंड्स (सीबेशियस ग्लैंड्स) चेहरे के बाकी हिस्सों से बड़ी होती हैं। इसलिए यहां ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स सबसे ज्यादा निकलते हैं। इस तरह के मुंहासों को कॉमेडोनल एक्ने कहते हैं। ऐसे पोर्स को साफ रखने के लिए रोज की स्किन केयर में ऐसी चीजें शामिल करें, जो डेड स्किन सेल्स को पोर्स से बाहर निकालने और सेल टर्नओवर में मदद करें। इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेकर सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड और रेटिनॉयड्स जैसे इंग्रीडिएंट्स को स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं।