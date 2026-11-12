बालों को धोने और कंघी करने का गलत तरीका बढ़ा सकता है Hair Fall और Hair Breakage, जानें किन गलतियों से बचें 

हफ्ते में कितनी बार बाल धोते हैं, इसका भी असर बालों के झड़ने पर पड़ता है। ऐसे में अगर आप रोज शैंपू और कंडीशनर करते हैं और बाल ज्यादा गिरते दिख रहे हैं, तो धोना कम कर सकते हैं। वहीं, अगर आप हफ्ते में एक बार से भी कम बाल धोते हैं, तो जमा हुई गंदगी की वजह से धोने वाले दिन बाल ज्यादा गिरे दिख सकते हैं। ऐसे में आप हेयर वॉश बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर हफ्ते में एक से तीन बार बाल धोना सही माना जाता है, लेकिन आप अपने बालों के हिसाब से चुनें। इसके अलावा गर्म पानी के बदले गुनगुने पानी का इस्तेमाल हेयर वॉश के लिए करें।