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बालों को धोने और कंघी करने का गलत तरीका बढ़ा सकता है Hair Fall और Hair Breakage, जानें किन गलतियों से बचें 

Hair Fall: रोजाना कितने बालों का गिरना सामान्य होता है? आइए जानते हैं, किन लक्षणों के दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और किन आदतों को अपनाकर हेयर फॉल को कम किया जा सकता है।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 12 Nov 2026, 12:39 PM IST

Hair Fall

Hair Fall के कारण (Representative Image) Image Credit Magnific

Hair Loss Prevention Tips: कंघी करते समय या हेयर वॉश करने के बाद फर्श या कंघी पर पड़े बालों का गुच्छा देखकर ज्यादातर लोगों को ख्याल आता है कि कहीं यह किसी हेयर प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बालों का झड़ना कब नॉर्मल है, बालों को झड़ने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए।

रोज कितने बाल गिरना नॉर्मल है?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, सिर पर एक समय में करीब 2,50,000 बाल होते हैं। इनमें से रोजाना औसतन 50 से 150 बालों का गिरना आम बात है। लेकिन यह बालों की लंबाई और घनेपन के हिसाब से अलग-अलग लोगों में अलग भी हो सकता है।

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क्या शेडिंग और हेयर लॉस दोनों एक ही होते हैं?

हेयर शेडिंग और हेयर लॉस दोनों एक नहीं होते हैं। हेयर शेडिंग बालों के चक्र का नॉर्मल हिस्सा है। इसमें पुराने बाल गिरते हैं और उनकी जगह नए बाल आते हैं। वहीं हेयर लॉस तब होता है जब गिरी हुई जगह पर बाल आना किसी वजह से बंद हो जाते हैं।

बाल धोते समय बालों का झड़ना कैसे कम कर सकते हैं?

हफ्ते में कितनी बार बाल धोते हैं, इसका भी असर बालों के झड़ने पर पड़ता है। ऐसे में अगर आप रोज शैंपू और कंडीशनर करते हैं और बाल ज्यादा गिरते दिख रहे हैं, तो धोना कम कर सकते हैं। वहीं, अगर आप हफ्ते में एक बार से भी कम बाल धोते हैं, तो जमा हुई गंदगी की वजह से धोने वाले दिन बाल ज्यादा गिरे दिख सकते हैं। ऐसे में आप हेयर वॉश बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर हफ्ते में एक से तीन बार बाल धोना सही माना जाता है, लेकिन आप अपने बालों के हिसाब से चुनें। इसके अलावा गर्म पानी के बदले गुनगुने पानी का इस्तेमाल हेयर वॉश के लिए करें।

बालों को टूटने से बचाने के लिए डेली रूटीन में क्या कर सकते हैं?

  • कंघी करते समय छोटे दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करने से बाल ज्यादा टूट सकते हैं और खिंच सकते हैं। इसलिए चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही उलझे बालों को सुलझाने के लिए खींचें नहीं, इससे हेयर ब्रेकेज हो सकता है।
  • हर वक्त टाइट पोनीटेल करने के बदले जहां तक हो सके बाल खुले रखें और बांधने की जरूरत हो तो ढीली पोनीटेल बनाएं। इसके लिए रबर बैंड की जगह स्क्रंची इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • ब्लो ड्रायर, कर्लिंग आयरन और स्ट्रेटनर जैसे हेयर टूल्स से बालों को नुकसान होता है। इन्हें कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा इनका इस्तेमाल करने से पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाएं। इसके अलावा तेज धूप भी बालों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए धूप में निकलते वक्त टोपी या स्कार्फ का इस्तेमाल करें।

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

अगर बाल सामान्य से बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बाल धीरे-धीरे पतले होते जा रहे हैं, सिर पर गंजे धब्बे बन रहे हैं, मांग (पार्टिंग) चौड़ी होती जा रही है, माथे की तरफ से हेयरलाइन पीछे खिसक रही है, नहाने के काफी देर बाद भी लगातार बाल गिर रहे हैं, कपड़ों पर या तकिए पर अचानक बहुत सारे बाल दिख रहे हैं, या एक-दो दिन के अंदर बालों के गुच्छे निकल आए तो डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। यह डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। बालों से जुड़ी कोई भी परेशानी होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें।

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