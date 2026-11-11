शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर के स्किन केयर से लें टिप्स, जानें क्या है स्लगिंग

Slugging: हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के टिप्स आए दिन वायरल होते रहते हैं। ऐसे ही एक स्किन केयर टिप्स, स्लगिंग के बारे में अभिनेता शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था। यह टिप्स सर्दियों में होने वाली रूखी, फटी त्वचा से राहत दिला सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि स्लगिंग क्या है, इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है और किन लोगों को इससे बचना चाहिए।