बालों को लंबा और घना बनाने में मददगार हो सकते हैं कद्दू के बीज का तेल? जानिए Hair Growth में कैसे करता है मदद

Pumpkin Seed Oil for Hair: बालों की अच्छी सेहत और ग्रोथ के लिए लोग हेयर केयर में हेल्दी डाइट के साथ ही अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स और तेल का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं में से एक है कद्दू के बीज का तेल (Pumpkin Seed Oil)। इसमें मौजूद कुछ पोषक तत्व बालों की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन क्या इस तेल के इस्तेमाल से बालों का झड़ना कम हो सकता है और क्या यह सभी के लिए फायदेमंद होता है? आइए जानते हैं कि कद्दू के बीज के तेल को हेयर केयर में शामिल करना चाहिए या नहीं और इससे जुड़ी जरूरी बातें।