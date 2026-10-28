बालों में कंडीशनर लगाने से क्या होता है? इसके लगाने का तरीका क्या है? इसके साइड इफेक्ट्स भी जान लीजिए

Hair Care Tips: बालों को धोने के बाद मुलायम और आसानी से सुलझाने के लिए ज्यादातर लोग कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो कंडीशनर हर मौसम में बालों की देखभाल के लिए उपयोगी होता है, लेकिन सर्दियों में बाल ज्यादा रूखे और बेजान हो सकते हैं। ऐसे में लोग बालों को मुलायम बनाए रखने के लिए कंडीशनर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बाजार में नॉर्मल कंडीशनर, लीव इन कंडीशनर और डीप कंडीशनर जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनके बालों के लिए कौन सा कंडीशनर सही है और इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए। आइए जानते हैं कंडीशनर लगाने का सही तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें।