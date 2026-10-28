Karwa Chauth 2026  पर सोलह श्रृंगार करके दिखना है खूबसूरत, तो साड़ी और लहंगे के साथ फॉलो करें ये टिप्स 

Karwa Chauth Traditional Look Tips: करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। इस दिन सोलह श्रृंगार का भी खास महत्व माना जाता है। महिलाएं साड़ी, सूट या लहंगे के साथ मेकअप और गहने पहनकर अपने लुक को खास बनाती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस करवा चौथ पर सोलह श्रृंगार करके तैयार होना चाहती हैं, तो आइए जानते हैं सोलह श्रृंगार में शामिल चीजों के साथ ही तैयार होने से जुड़े जरूरी टिप्स।