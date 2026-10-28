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Karwa Chauth 2026  पर सोलह श्रृंगार करके दिखना है खूबसूरत, तो साड़ी और लहंगे के साथ फॉलो करें ये टिप्स 

Karwa Chauth Solah Shringar: करवा चौथ पर ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरत दिखने के लिए सोलह श्रृंगार करके तैयार होना चाहती हैं, तो यहां जानिए बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियों और गहनों से जुड़े आसान टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप अपना लुक खास बना सकती हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 28 Oct 2026, 12:32 PM IST

Karwa Chauth Solah Shringar

Karwa Chauth Solah Shringar (representative image) image credit gemini

Karwa Chauth Traditional Look Tips: करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। इस दिन सोलह श्रृंगार का भी खास महत्व माना जाता है। महिलाएं साड़ी, सूट या लहंगे के साथ मेकअप और गहने पहनकर अपने लुक को खास बनाती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस करवा चौथ पर सोलह श्रृंगार करके तैयार होना चाहती हैं, तो आइए जानते हैं सोलह श्रृंगार में शामिल चीजों के साथ ही तैयार होने से जुड़े जरूरी टिप्स।

Karwa Chauth के लिए सोलह श्रृंगार के आइटम

सोलह श्रृंगार की सूची अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है। आमतौर पर इसमें बिंदी, सिंदूर, मांग टीका या बोरला, बालों का श्रृंगार, काजल, नथ, मंगलसूत्र, कानों के गहने, बाजूबंद, मेहंदी, चूड़ियां, आरसी वाली अंगूठी, कमरबंद, पायल और बिछिया, पारंपरिक कपड़े और इत्र जैसी चीजें शामिल मानी जाती हैं। करवा चौथ पर आप अपनी पसंद, पहनावे और परिवार की परंपरा के हिसाब से इन चीजों को अपने श्रृंगार में शामिल कर सकती हैं।

Karwa Chauth पर ट्रेडिशनल लुक के लिए ऐसे करें तैयारी

  • स्टेप 1: सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें और अपनी त्वचा के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे त्वचा मुलायम रहेगी और मेकअप लगाने में आसानी होगी।
  • स्टेप 2: अब बालों में कंघी करके अपनी पसंद का जूड़ा, चोटी या खुला हेयरस्टाइल बनाएं।
  • स्टेप 3: इसके बाद अपनी पसंद की साड़ी, सूट या लहंगा पहनें। कपड़ों के हिसाब से गहने और मेकअप चुनें, ताकि पूरा लुक अच्छा लगे।
  • स्टेप 4: चेहरे पर जरूरत के हिसाब से मेकअप बेस लगाएं। इसके बाद आंखों में काजल या आईलाइनर लगाएं और अपनी पसंद की लिपस्टिक से मेकअप पूरा करें।
  • स्टेप 5: अपनी परंपरा के अनुसार मांग में सिंदूर लगाएं और माथे पर कपड़ों से मेल खाती बिंदी लगाएं।
  • स्टेप 6: मांग टीका या बोरला, नथ, झुमके, मंगलसूत्र, हार, चूड़ियां, बाजूबंद, अंगूठी और कमरबंद जैसे गहने पहनें। अपनी साड़ी या लहंगे के हिसाब से गहनों का चुनाव करें और ध्यान रखें कि वे आरामदायक हों।
  • स्टेप 7: पैरों में आलता लगाएं और इसे अच्छी तरह सूखने दें। इसके बाद पायल और बिछिया पहनें।
  • स्टेप 8: आखिर में बालों में गजरा लगाएं और अपनी पसंद का हल्का इत्र इस्तेमाल करें।

Karwa Chauth पर सोलह श्रृंगार करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • त्योहार के दिन पहली बार कोई नया स्किन केयर या मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बचें। इससे एलर्जी या जलन होने का खतरा हो सकता है।
  • मेहंदी पहले से लगाएं, ताकि उसे रंग छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
  • आलता या दूसरे रंगीन उत्पाद लगाने से पहले उनके निर्देश पढ़ें। त्वचा पर जलन या लालिमा होने पर उनका इस्तेमाल बंद कर दें।
  • चूड़ियां और गहने अपनी सुविधा के हिसाब से चुनें। बहुत टाइट गहने पहनने से बचें।
  • मेकअप हटाए बिना न सोएं। रात में सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें और अपनी त्वचा के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगाएं।

करवा चौथ 2026 पर दिखना है खूबसूरत? साड़ी से लेकर लहंगे तक, यहां से लें आउटफिट आइडियाज 

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Updated on:

28 Oct 2026, 12:32 PM IST

Published on:

Hindi News / Lifestyle News / Karwa Chauth 2026  पर सोलह श्रृंगार करके दिखना है खूबसूरत, तो साड़ी और लहंगे के साथ फॉलो करें ये टिप्स 

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