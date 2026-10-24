पहले सीरम या मॉइस्चराइजर? Cleveland Clinic और AAD से जानें स्किन केयर की सही लेयरिंग

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (American Academy of Dermatology) के मुताबिक, एक से ज्यादा सीरम इस्तेमाल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि हर सीरम का काम क्या है और आपकी त्वचा को उसकी जरूरत है या नहीं। सिर्फ जल्दी रिजल्ट पाने के लिए कई सीरम एक साथ लगाना सही नहीं है। कुछ सीरम में ऐसे एक्टिव इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जो त्वचा में रूखापन या जलन पैदा कर सकते हैं। ऐसे में कई प्रोडक्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करने से परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप एक से ज्यादा सीरम लगाना चाहते हैं, तो उनके इस्तेमाल के निर्देश पढ़ें और अपनी त्वचा की जरूरत को ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर किसी प्रोडक्ट को लगाने के बाद त्वचा में लालिमा, जलन या खुजली होने लगे, तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें। परेशानी बनी रहने पर डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।