नाखून बार-बार टूटते हैं? Healthline से जानें मजबूत और लंबा बनाए रखने के आसान टिप्स 

अगर आपको बार-बार नेल पॉलिश बदलना पसंद है, तो नाखूनों की सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक, नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल सीमित रखना चाहिए। रिमूवर खरीदते समय एसीटोन-फ्री विकल्प चुन सकती हैं, क्योंकि एसीटोन कुछ लोगों के नाखूनों और उनके आसपास की त्वचा को रूखा बना सकता है। वहीं, हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, आर्टिफिशियल नेल्स लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स और उन्हें हटाने के तरीकों से प्राकृतिक नाखून कमजोर हो सकते हैं। अगर आप अपने असली नाखूनों को लंबा करना चाहती हैं, तो कुछ समय तक आर्टिफिशियल नेल्स और उनसे जुड़े केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करना बेहतर हो सकता है। इससे प्राकृतिक नाखूनों को टूटने और नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है।