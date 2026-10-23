सर्दियों में रूखे, फ्रिजी और स्टैटिक हेयर की समस्या से कैसे बचें? Cleveland Clinic से जानें Hair Care Tips 

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, सर्दियों में बाल कितनी बार धोने चाहिए, यह आपकी स्कैल्प में तेल बनने की मात्रा और बालों के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर स्कैल्प जल्दी तैलीय हो जाती है, तो बालों को ज्यादा बार धोने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं, रूखे या केमिकल ट्रीटमेंट वाले बालों को कम बार धोना बेहतर हो सकता है। बाल धोने के बाद अपने बालों के प्रकार के अनुसार कंडीशनर जरूर लगाएं। इससे बालों को मुलायम बनाने, उलझन कम करने और स्टैटिक की समस्या घटाने में मदद मिल सकती है। अगर स्कैल्प में रूखापन है, तो उसके अनुसार मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा, संतुलित डाइट, स्वस्थ लाइफस्टाइल और समय-समय पर हेयर ट्रिमिंग कराने से भी बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिल सकती है।