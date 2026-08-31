बालों को दोमुंहा होने से बचाने के लिए डेली रूटीन में न करें ये गलतियां

Hair Care Tips: बालों की सही देखभाल न होने पर रूखे होकर दोमुंहे होने लगते हैं। खासकर बार बार हीट स्टाइलिंग, गीले बालों को जोर से रगड़ना और बालों को खींचकर सुलझाने जैसी आदतें स्प्लिट एंड्स की समस्या बढ़ा सकती हैं। इसलिए बालों की खूबसूरती और मजबूती बनाए रखने के साथ ही स्प्लिट एंड्स से बचने के लिए रोजाना की हेयर केयर रूटीन पर ध्यान देना जरूरी है। आइए जानते हैं दोमुंहे बालों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।