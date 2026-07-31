Heatless Hair Curls: तौलिए से पाएं खूबसूरत कर्ल्स, जानें बिना कर्लर बालों को कर्ल करने का आसान तरीका



अगर आप बिना हीट का इस्तेमाल किए बालों को कर्ल करना चाहती हैं, तो सबसे पहले बालों को अच्छी तरह कंघी करके सुलझा लें। इसके बाद बालों का सेंटर पार्टिशन कर लें और दोनों तरफ के बालों को आगे की ओर ले आएं। अब एक तौलिए को मोड़कर बालों के नीचे से रोल करते हुए ठोड़ी तक लेकर आएं। इसके बाद तौलिए को ऊपर उठाकर आगे से पीछे की तरफ ले जाएं और जिस तरह आगे के बालों को तौलिए में रोल किया था, उसी तरह पीछे के बालों को भी रोल कर लें।