बार-बार सिर में होती है खुजली? कहीं डैंड्रफ, जूं या फंगल इंफेक्शन तो नहीं, जानें कारण और बचाव 

Scalp Itching Causes: सिर में कभी-कभी खुजली होना एक आम बात है, लेकिन इसके बार-बार होने को हल्के में लेना सही नहीं होता। कई बार यह सिर्फ डैंड्रफ की वजह से होती है, जबकि कुछ मामलों में एलर्जी, फंगल इंफेक्शन या किसी स्किन डिजीज का संकेत भी हो सकती है। अगर खुजली लंबे समय तक बनी रहे या इसके साथ बाल झड़ना, दाने या दर्द जैसी समस्याएं भी हों, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि स्कैल्प में खुजली क्यों होती है और इससे राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए।