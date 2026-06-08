Home Remedy for Dandruff: Jawed Habib के सरसो तेल के घरेलू उपाय से पाएं डैंड्रफ और खुजली से राहत

Natural Hair Care Tips: गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप और उमस की वजह से होने वाले पसीने के चलते कुछ लोगों के बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ने लगती है। इससे छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह के घरेलू नुस्खे आजमाने के साथ ही बाजार से महंगे एंटी-डैंड्रफ शैंपू खरीदकर इस्तेमाल करते हैं। इससे डैंड्रफ तो कम हो जाते हैं, लेकिन हैवी केमिकल्स की वजह से बाल रूखे और बेजान दिखने लगते हैं। ऐसे में अगर आप भी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब द्वारा शेयर होममेड नुस्खा ट्राई कर सकते हैं।