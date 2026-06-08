Crude Oil Price: इजरायल के लेबनान पर हमले से 4% उछल गए कच्चे तेल के दाम, आपके शहर में क्या है आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

कच्चे तेल की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। (फोटो: AI)
Crude Oil Price Today: इजरायल ने लेबनान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इससे अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीद टूट गई है, जिसके बाद सोमवार को क्रूड ऑयल की कीमतें करीब 4 फीसदी उछल गईं। इसी बीच भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर लोगों की लगातार नजर बनी हुई है। मई में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल में 7.5 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी। हालांकि, आज देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अमेरिकी क्रूड फ्यूचर्स 4.26 फीसदी चढ़कर 94.40 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं, ब्रेंट क्रूड 3.82 फीसदी बढ़कर 96.65 डॉलर प्रति बैरल हो गया। ईरान ने लेबनान में सीजफायर को अमेरिका के साथ अपनी डिप्लोमेटिक बातचीत से जोड़ा था। इजरायल ने 3 जून को लेबनान के साथ सीजफायर किया था। लेकिन इजरायल के नए हमलों से यह उम्मीद खत्म हो गई। रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान पर जवाबी कार्रवाई न करने की अपील की है।
क्रूड ऑयल के दामों में होने वाली तेजी का सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ता है। ऐसे में युद्ध शुरु होने के बाद से अब तक भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में 7.5 रुपये तक की बढ़ोतरी की जा चुकी है। यदि आने वाले समय में होर्मुज संकट लंबा खिंचा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ सकती है।
|शहर
|पेट्रोल कीमत (₹/लीटर)
|डीजल कीमत (₹/लीटर)
|नई दिल्ली
|102.12
|95.20
|कोलकाता
|113.47
|99.82
|मुंबई
|111.18
|97.83
|चेन्नई
|107.74
|99.55
|गुरुग्राम
|102.80
|95.47
|नोएडा
|102.38
|95.85
|बेंगलुरु
|110.89
|98.80
|भुवनेश्वर
|108.81
|100.52
|चंडीगढ़
|101.54
|89.47
|हैदराबाद
|115.69
|103.82
|जयपुर
|112.66
|97.78
|लखनऊ
|102.05
|95.55
|पटना
|113.72
|99.71
|तिरुवनंतपुरम
|115.49
|104.41
होर्मुज संकट के बीच भारत में रविवार को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे कीमत दिल्ली में 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। कीमतों में तीन महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियां बढ़ती ग्लोबल एनर्जी कॉस्ट के बोझ से दबी हैं।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल ट्रांजिट रूट है। ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले शिपिंग ट्रैफिक पर भारी रोक लगा रखी है। अमेरिका और इजरायल ने अप्रैल की शुरुआत में ईरान पर हमले रोक दिए थे, लेकिन ईरान की पाबंदी अभी भी जारी है। इजरायल के नए हमलों से इस रूट के खुलने की उम्मीद और कम हो गई।
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