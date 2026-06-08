Crude Oil Price: इजरायल के लेबनान पर हमले से 4% उछल गए कच्चे तेल के दाम, आपके शहर में क्या है आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

अमेरिकी क्रूड फ्यूचर्स 4.26 फीसदी चढ़कर 94.40 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं, ब्रेंट क्रूड 3.82 फीसदी बढ़कर 96.65 डॉलर प्रति बैरल हो गया। ईरान ने लेबनान में सीजफायर को अमेरिका के साथ अपनी डिप्लोमेटिक बातचीत से जोड़ा था। इजरायल ने 3 जून को लेबनान के साथ सीजफायर किया था। लेकिन इजरायल के नए हमलों से यह उम्मीद खत्म हो गई। रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान पर जवाबी कार्रवाई न करने की अपील की है।