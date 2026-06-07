होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की नई शर्त, अमेरिका और सहयोगियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Iran US Strait of Hormuz Deadline: दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान ने नया संकेत दिया है। ईरान की वार्ता टीम के एक सदस्य ने कहा है कि तेहरान इस जलमार्ग को दोबारा खोलने के लिए 30 दिन की समयसीमा तय कर सकता है। यह समयसीमा तब शुरू होगी, जब अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से ईरान के खिलाफ सभी तरह के खतरे समाप्त हो जाएंगे। इस बयान ने एक बार फिर क्षेत्र में तनाव और वैश्विक व्यापार को लेकर चिंता बढ़ा दी है।