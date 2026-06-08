8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप के रोकने के बाद भी नहीं माना इजरायल, जवाबी कार्रवाई में ईरान पर एक साथ दागी कई मिसाइलें

Israel Strikes Iran: ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायल ने बड़ा पलटवार किया। डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद तेहरान समेत कई प्रमुख शहरों पर हमले हुए, जिससे एक बार फिर पूरे मिडिल-ईस्ट में तनाव बढ़ गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jun 08, 2026

IRAN-US WAR UPDATE

ईरान पर इजरायल की भीषण जवाबी कार्रवाई (सोर्स: ANI)

Middle East Tensions: मिडिल-ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइलें दागे जाने के बाद इजरायल ने सोमवार को जोरदार जवाबी कार्रवाई करते हुए तेहरान समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रोकने के बावजूद इजरायल पीछे नहीं हटा और उसने ईरान पर एक साथ कई मिसाइलें दाग दी। हमलों के बाद कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दीं और हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए।

दूसरी ओर, इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) का कहना है कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों का पता चलते ही देशभर में सायरन बजाए गए और रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया गया।

बता दें इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने आगे ये भी बताया कि 8 अप्रैल के सीजफायर के बाद ईरान का ये पहला मिसाइल हमला था।

सीजफायर के बाद ईरान ने दाग दी एक साथ कई मिसाइलें

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले में अब तक किसी के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने बताया कि उसकी रक्षा प्रणालियों ने ईरान से दागी गई दो मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। साथ ही IDF ने चेतावनी दी कि आगे भी हमले हो सकते हैं। वहीं, CNN के अनुसार एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्थिति की समीक्षा के लिए सुरक्षा बैठक बुलाई है। इजराइली एयर फोर्स ने भी मिसाइल लॉन्च की पुष्टि करते हुए लोगों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।

ईरान के हमलों से खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा अमेरिका! जब्त की हुई ईरानी संपत्ति कर सकता है ट्रांसफर

ये भी पढ़ें
us-iran war update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

08 Jun 2026 08:06 am

Published on:

08 Jun 2026 07:43 am

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप के रोकने के बाद भी नहीं माना इजरायल, जवाबी कार्रवाई में ईरान पर एक साथ दागी कई मिसाइलें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप से एंकर ने मांगे चुनावों में धांधली के सबूत, बीच में छोड़कर भागे अमेरिकी राष्ट्रपति; देखें Video

Trump Walks Out of Interview
विदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को इमरजेंसी कॉल! बोले- ईरान पर हमला मत करना, वरना सब खत्म हो जाएगा

Iran Missile Attack on Israel
विदेश

इजरायल पर ईरान ने कर दिया बड़ा हमला, कहा- पलटवार किया तो मच जाएगी तबाही

Iran attacks Kuwait
विदेश

कौन हैं हान सियोंग-सुक, जो दक्षिण कोरिया में दो दशक बाद बनेंगी पहली महिला पीएम?

Han Seong-sook nominated as South Korea’s first female Prime Minister in two decades.
विदेश

ईरान पर शिकंजा: हमलों की आर्थिक कीमत वसूलेंगे डोनाल्ड ट्रंप? $24 बिलियन के जब्त फंड पर नजर

US considers using $24B frozen Iran assets amid rising West Asia tensions.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.