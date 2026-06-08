डोनाल्ड ट्रंप के रोकने के बाद भी नहीं माना इजरायल, जवाबी कार्रवाई में ईरान पर एक साथ दागी कई मिसाइलें

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले में अब तक किसी के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने बताया कि उसकी रक्षा प्रणालियों ने ईरान से दागी गई दो मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। साथ ही IDF ने चेतावनी दी कि आगे भी हमले हो सकते हैं। वहीं, CNN के अनुसार एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्थिति की समीक्षा के लिए सुरक्षा बैठक बुलाई है। इजराइली एयर फोर्स ने भी मिसाइल लॉन्च की पुष्टि करते हुए लोगों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।