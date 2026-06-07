सीजफायर के बाद पहली बार बेरूत पर इजरायल का हमला, दहिआह में एयरस्ट्राइक से मचा हड़कंप

Beirut Air Strike Israel: इजरायल और लेबनान के बीच हाल ही में लागू हुए युद्धविराम के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रविवार को इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमला कर दिया। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इजरायल पर दागे गए रॉकेटों के जवाब में की गई है। सीजफायर लागू होने के बाद बेरूत पर यह पहला बड़ा हमला माना जा रहा है।