Best Fragrant Plants: घर में लगाएं ये 5 खुशबूदार पौधे, हर समय रहेगा नेचुरल फ्रेगरेंस का एहसास

5 Best Smelling Plants: अगर आप इस मानसून सीजन चाहते हैं कि आपका घर बिना रूम फ्रेशनर या परफ्यूम के भी हमेशा ताजा और खुशबूदार महके, तो आप कुछ पौधे लगा सकते हैं। इन पौधों की खास बात यह है कि ये सिर्फ घर की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि अपनी प्राकृतिक खुशबू से घर को भी फ्रेश बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 खुशबूदार पौधों के बारे में, जिन्हें आप बारिश के दिनों में घर में आने वाली सीलन की बदबू को दूर करने के साथ ही घर को खुशबूदार बनाने के लिए लगा सकते हैं।