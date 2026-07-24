24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Best Fragrant Plants: घर में लगाएं ये 5 खुशबूदार पौधे, हर समय रहेगा नेचुरल फ्रेगरेंस का एहसास

Natural Air Freshener Plants for Home : अगर आप घर को प्राकृतिक तरीके से खुशबूदार और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो जैस्मिन, गार्डेनिया, लैवेंडर, होया और सेंटेड जेरेनियम जैसे पौधे लगा सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 24, 2026

Fragrant Flowering Plants, Natural Air Freshener Plants

Air Freshener Plants (representative image) image credit chatgpt

5 Best Smelling Plants: अगर आप इस मानसून सीजन चाहते हैं कि आपका घर बिना रूम फ्रेशनर या परफ्यूम के भी हमेशा ताजा और खुशबूदार महके, तो आप कुछ पौधे लगा सकते हैं। इन पौधों की खास बात यह है कि ये सिर्फ घर की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि अपनी प्राकृतिक खुशबू से घर को भी फ्रेश बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 खुशबूदार पौधों के बारे में, जिन्हें आप बारिश के दिनों में घर में आने वाली सीलन की बदबू को दूर करने के साथ ही घर को खुशबूदार बनाने के लिए लगा सकते हैं।

जैस्मिन (Jasmine)

जैस्मिन यानी चमेली का नाम खुशबूदार फूलों में सबसे पहले लिया जाता है। इसके फूल खासकर रात के समय तेज और मीठी खुशबू फैलाते हैं, जिससे पूरा कमरा महक उठता है। इसे घर के अंदर ऐसी जगह रखें, जहां अच्छी रोशनी मिले लेकिन सीधी धूप न पड़े। नियमित पानी देने और समय-समय पर इसकी कटाई-छंटाई करने से पौधा स्वस्थ रहता है और लंबे समय तक फूल देता है।

गार्डेनिया (Gardenia)

गार्डेनिया, जिसे हिंदी में गंधराज भी कहते हैं। यह अपने सफेद फूलों और तेज खुशबू के लिए जाना जाता है। ऐसे में आप इसे अपने घर की बालकनी या गार्डन में लगा सकते हैं। यह पौधा अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ता है। इसकी मिट्टी हमेशा हल्की नम रहनी चाहिए, लेकिन जलभराव से बचाना जरूरी है। इसकी देखभाल थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब इसमें फूल खिलते हैं, तो उनकी खुशबू पूरे घर को महका देती है।

लैवेंडर (Lavender)

लैवेंडर की खुशबू बहुत सुकून देने वाली और तनाव कम करने वाली मानी जाती है। इसके बैंगनी रंग के फूल और सिल्वर-ग्रीन पत्तियां घर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। इस पौधे को लगाने के लिए ऐसी मिट्टी चुनें, जिसमें पानी बिल्कुल न रुके। इसके लिए सामान्य मिट्टी में थोड़ी रेत या बजरी मिलाकर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा पौधे को दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप वाली जगह पर रखें। इसके साथ ही गमले में मिट्टी जब सूखने लगे तब ही दोबारा पानी दें।

होया (Hoya)

होया, जिसे वैक्स प्लांट भी कहा जाता है, अपने स्टार शेप वाले फूलों और मीठी खुशबू के लिए पसंद किया जाता है। इसे लगाने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और धूप की जरूरत होती है।

सेंटेड जेरेनियम (Scented Geranium)

सेंटेड जेरेनियम की सबसे खास बात इसकी खुशबूदार पत्तियां हैं। इसकी अलग-अलग किस्मों में गुलाब, नींबू, पुदीना और साइट्रस जैसी खुशबू आती है। इसलिए जैसे ही इसकी पत्तियों को हल्का सा छूते हैं, इनमें से खुशबू आने लगती है। यह पौधा घर के अंदर भी आसानी से लागाया जा सकता है। लेकिन ध्यान दें इसमें नियमित रूप से पानी देने की जरूरत होती है, जिससे इसकी मिट्टी में हल्की नम बनी रहे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Jul 2026 04:18 pm

Published on:

24 Jul 2026 04:18 pm

Hindi News / Lifestyle News / Best Fragrant Plants: घर में लगाएं ये 5 खुशबूदार पौधे, हर समय रहेगा नेचुरल फ्रेगरेंस का एहसास

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

जब बच्चों ने घोड़े को दिया अपना प्यार, तो घोड़ा भी बन गया सच्चा दोस्त

Kids stories, Hindi story, Horse story for kids,
लाइफस्टाइल

Hotel Bathroom Mirror: होटल के बाथरूम में छोटा गोल शीशा क्यों लगा होता है?

Hotel Me Chhota Mirror, Hotel Bathroom Mirror Uses
लाइफस्टाइल

Shreyas Iyer: 48वीं मंजिल पर है श्रेस अय्यर का 12 करोड़ का घर, जिम, गेमिंग रूम और स्नीकर्स के लिए है अलग-अलग स्पेस

Shreyas Iyer Luxury Home, Shreyas Iyer 4BHK Apartment
लाइफस्टाइल

Mayank Yadav Lifestyle: कैसा है मयंक यादव का घर, कितनी है नेट वर्थ और फैमिली में कौन-कौन है?

Mayank Yadav Net Worth, Mayank Yadav Family
लाइफस्टाइल

Street Style Bhutta Recipe: मानसून 2026 में घर पर बनाएं स्ट्रीट स्टाइल भुट्टा और बटर गार्लिक कॉर्न, जानें आसान रेसिपी 

Roasted Bhutta Recipe, Monsoon Bhutta Recipe
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.