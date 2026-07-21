खाली प्लॉट में बहा दिया 6000 लीटर पानी, बर्बादी करके बुरे फंसे यूट्यूबर सौरभ जोशी, ट्रोलिंग के बाद अब सपोर्ट में आए फैंस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी के मुताबिक, सौरभ जोशी ने अपने एक व्लॉग की शूटिंग के लिए करीब 6000 लीटर साफ पानी से भरा एक टैंकर मंगवाया। इसके बाद जमीन में गड्ढा खोदकर उसे प्लास्टिक शीट से ढका गया और उसमें पूरा पानी भरकर अस्थायी स्विमिंग पूल तैयार किया गया। वीडियो में पूल का इस्तेमाल करने के बाद पानी का दोबारा उपयोग नहीं किया गया, जिसके चलते कई लोगों ने इसे पानी की बर्बादी बताया। यही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगा और देखते ही देखते लोगों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी।