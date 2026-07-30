Hair Care Tips: बालों को टूटने और झड़ने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

Hair Fall Control Tips: कंघी करते समय, बाल धोते वक्त या तकिए पर पहले से ज्यादा झड़ते बाल दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शुरुआती समय में सही देखभाल करने से बालों का झड़ना काफी हद तक कम किया जा सकता है। बालों का झड़ना हमेशा मौसम की वजह से नहीं होता, बल्कि यह किसी अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि बालों को पतला होने से बचाने और झड़ने से रोकने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।