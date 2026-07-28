Sawan Makeup Look: सावन के पहले दिन यहां बताए गए तरीके से मेकअप कर ट्रेडिशनल लुक में हों तैयार

Makeup Tips: सावन का महीना महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दौरान महिलाएं हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर तैयार होती हैं। हाथों में हरी चूड़ियां और कंगन, पैरों में पायल, माथे पर बिंदी और हाथों में रची मेहंदी के साथ सोलह श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसे में अगर आप भी सावन के पहले दिन पारंपरिक लुक में तैयार होना चाहती हैं, तो यहां बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके घर पर ही खूबसूरत मेकअप कर सकती हैं।