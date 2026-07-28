फेवीक्विक से चिपक गया है हाथ? जानिए बिना स्किन को नुकसान पहुंचाए इसे हटाने के 3 आसान तरीके 

How To Remove Super Glue From Skin: घर में छोटी-मोटी चीजों की रिपेयरिंग के लिए फेविकोल, फेवीक्विक या सुपर ग्लू (Super Glue) बेहद काम आता है। लेकिन कई बार इसे इस्तेमाल करते समय यह गलती से उंगलियों या स्किन पर चिपक जाता है। ऐसे में लोग घबराकर इसे जोर से खींचने या किसी नुकीली चीज से हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सुपर ग्लू को स्किन से सुरक्षित तरीके से कैसे हटाया जा सकता है और किन गलतियों से बचना चाहिए।