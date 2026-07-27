Kabab Recipe: शेफ रणवीर बरार और शेफ अशोक से जानें सॉफ्ट और क्रिस्पी चीजी कबाब बनाने के टिप्स

मिश्रण को बांधने के लिए मैदा, कॉर्नफ्लोर या बेसन की जगह फ्रेश ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल करने से कबाब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से अच्छी तरह बाइंड रहते हैं। ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सॉफ्ट मिश्रण तेल में डालते ही टूट सकता है। इसमें मोजरेला या प्रोसेस चीज की स्टफिंग करने से काटने पर अंदर से चीज़ का शानदार मेल्टेड टेक्सचर मिलता है। कबाब को शेप देने के बाद बाहर से ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करनी चाहिए, जिससे यह ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं और तेल भी कम सोखते हैं। फ्राई करते समय तेल का तापमान मीडियम से हाई होना चाहिए और कबाब को करीब 3-4 मिनट तक सुनहरा होने तक तलना चाहिए।