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Conjunctivitis: मानसून सीजन में क्यों होता है आंखों में इंफेक्शन ? जानिए 5 शुरुआती लक्षण और 3 आसान घरेलू उपाय

Monsoon Health Advice: बारिश के मौसम में आंखों में जलन, लालिमा और चिपचिपाहट की समस्या से बचें। जानिए आई फ्लू के 5 शुरुआती संकेत और इसे फैलने से रोकने के 3 आसान व कारगर घरेलू उपाय।
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भारत

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MI Zahir

Jul 26, 2026

Eye Infection Prevention News.

मानूसन सीजन में 'आई फ्लू' हो सकता है। अपनी आंखों का जरा ध्यान रखें। (विजुअल: Google Gemni AI)

Conjunctivitis Symptoms : मानसून का मौसम जहां प्रचंड गर्मी से राहत दिलाता है, वहीं अपने साथ वातावरण में नमी और कई तरह के बैक्टीरियल व वायरल इंफेक्शन भी लेकर आता है। बारिश के दिनों में आंखों का संक्रमण, जिसे आम भाषा में 'आई फ्लू' या 'कंजंक्टिवाइटिस' (Conjunctivitis) कहा जाता है, यह तेजी से फैलता है। आंखों में रेडनेस, खुजली, जलन और पानी आने की समस्या से हर उम्र के लोग परेशान होने लगते हैं। आई फ्लू या आई इंफेक्शन केवल परेशानी ही पैदा नहीं करता, बल्कि अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह कॉर्निया (Cornea) को प्रभावित कर दृष्टि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए, ऑप्थल्मोलॉजी (आंखों के डॉक्टरों) और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर विस्तार से समझते हैं कि मानसून में आंखों का इंफेक्शन क्यों बढ़ता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, इससे बचाव के सटीक घरेलू उपाय क्या हैं और किस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना अनिवार्य है।

मानसून सीजन में आंखों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये सावधानियां बरतें। ( विजुअल: Google Gemni AI.)

मानसून में क्यों तेजी से फैलता है आंखों का इंफेक्शन?

मानसून के दौरान हवा में नमी का स्तर बहुत बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ नमी का स्तर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के पनपने के लिए सबसे अनुकूल माहौल तैयार करता है।

वायरल और बैक्टीरियल ग्रोथ: बारिश के पानी में गीला होना, दूषित पानी का आंखों के संपर्क में आना या नमी वाले हाथों से बार-बार आंखों को छूने से माइक्रोऑर्गेनिज्म आंखों की पारदर्शी झिल्ली (Conjunctiva) तक पहुंच जाते हैं।

एलर्जी और पसीना: पसीने में मौजूद बैक्टीरिया और हवा में उड़ने वाले एलर्जेंस (Allergens) जब आंखों में जाते हैं, तो इंफ्लेमेशन (सूजन) शुरू हो जाती है।

कमजोर इम्युनिटी व गंदगी: मानसून में अक्सर सार्वजनिक स्थानों, रेल, बस या दफ्तरों में एक-दूसरे के संपर्क में आने से यह इंफेक्शन तेजी से फैलता है, क्योंकि यह एक संक्रामक (Contagious) बीमारी है।

मानसून सीजन के दौरान लापरवाही बरतने से इन्फैक्शन होता है, इसलिए जरा ध्यान रखें। (विजुअल: ChatGPT)

रोशनी के प्रति संवेदनशीलता (Photophobia) और धुंधलापन

आंखों में संक्रमण होने का एक कारण रोशनी में देखने पर आंखों में दर्द या असहजता होना (Photophobia) भी इसका एक शुरुआती संकेत है। कुछ मामलों में अत्यधिक पानी आने और डिस्चार्ज के कारण आंखों के आगे धुंधलापन (Blurred Vision) भी आ सकता है।

आसान और असरदार घरेलू बचाव (Home Care & Preventive Measures)

अगर आपको या आपके परिवार में किसी को आंखों के इंफेक्शन के शुरुआती लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत ये 3 आसान और वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित घरेलू उपाय अपनाएं:

कोल्ड और वार्म कंप्रेस (Cold & Warm Compress)

कैसे करें: अगर आंखों में खुजली और सूजन ज्यादा है, तो एक साफ सूती कपड़े को ठंडे पानी में भिगो कर या बर्फ के टुकड़े कपड़े में लपेट कर बंद आंखों पर 5-10 मिनट रखें।

फायदा: इससे सूजन कम होती है और खुजली से फौरन आराम मिलता है। यदि पलकें चिपकी हुई हैं, तो हल्के गुनगुने पानी में साफ रुई भिगोकर पलकों को धीरे-धीरे साफ करें।

स्टेराइल सेलाइन वाटर से आंखों की सफाई (Sterile Saline Wash)

कैसे करें: मेडिकल स्टोर पर मिलने वाले स्टेराइल सेलाइन (नमक के पानी का सुरक्षित घोल) या डॉक्टर से अनुशंसित आई वॉश से आंखों के बाहरी हिस्से को साफ करें।

फायदा: यह आंखों में जमा चिपचिपे पदार्थ और धूल के कणों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में मदद करता है। (ध्यान दें: नल के सीधे पानी या अशुद्ध पानी से आंखों को धोने से बचें)।

सख्त हाइजीन और 'नो-टच' रूल (Strict Personal Hygiene)

नियम: अपनी आंखों को बार-बार छूने या रगड़ने से बचें।

अपनी आंखों का ऐसे बचाव करें:

दिन में कई बार साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं।

अपने तौलिये, रुमाल व तकिये का कवर और चश्मा किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करें।

इंफेक्शन ठीक होने तक कांटेक्ट लेंस (Contact Lenses) और आई मेकअप का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दें।

आंखों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करें और क्या न करें, यह ध्यान रखना जरूरी। ( विजुअल: ChatGPT.)

कब लें डॉक्टर की सलाह? (When to See a Doctor)

आंखों का इंफेक्शन आमतौर पर 5 से 7 दिनों में सही देखभाल से ठीक हो जाता है, लेकिन निम्नलिखित गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत किसी नेत्र विशेषज्ञ (Ophthalmologist) से संपर्क करना चाहिए:

आंखों में अत्यधिक लाली और पुतली (Cornea) पर सफेद धब्बा दिखाई देना।

देखने की क्षमता (Vision) में अचानक गिरावट या धुंधलापन आना।

रोशनी की तरफ देखने पर आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होना।

छोटे बच्चों या बुजुर्गों में इंफेक्शन का तेजी से फैलना।

आंखों में बहुत तेज या असहनीय दर्द होना।

मेडिकल डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है। यह किसी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। आंखों में किसी भी प्रकार की दवा या ड्रॉप डालने से पहले हमेशा पंजीकृत नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें।

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Updated on:

26 Jul 2026 01:41 pm

Published on:

26 Jul 2026 01:41 pm

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