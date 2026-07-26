Conjunctivitis: मानसून सीजन में क्यों होता है आंखों में इंफेक्शन ? जानिए 5 शुरुआती लक्षण और 3 आसान घरेलू उपाय

Conjunctivitis Symptoms : मानसून का मौसम जहां प्रचंड गर्मी से राहत दिलाता है, वहीं अपने साथ वातावरण में नमी और कई तरह के बैक्टीरियल व वायरल इंफेक्शन भी लेकर आता है। बारिश के दिनों में आंखों का संक्रमण, जिसे आम भाषा में 'आई फ्लू' या 'कंजंक्टिवाइटिस' (Conjunctivitis) कहा जाता है, यह तेजी से फैलता है। आंखों में रेडनेस, खुजली, जलन और पानी आने की समस्या से हर उम्र के लोग परेशान होने लगते हैं। आई फ्लू या आई इंफेक्शन केवल परेशानी ही पैदा नहीं करता, बल्कि अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह कॉर्निया (Cornea) को प्रभावित कर दृष्टि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए, ऑप्थल्मोलॉजी (आंखों के डॉक्टरों) और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर विस्तार से समझते हैं कि मानसून में आंखों का इंफेक्शन क्यों बढ़ता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, इससे बचाव के सटीक घरेलू उपाय क्या हैं और किस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना अनिवार्य है।