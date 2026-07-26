Kargil Vijay Diwas: ‘अगर मौत मुझे साबित करने से पहले रोकती है, तो मैं मौत को भी मार दूंगा’ 60 दिन की जंग और भारत की जीत, पढ़िए कारगिल हीरो की अनसुनी कहानियां

स्थानीय चरवाहों (ताशी नमग्याल) ने भारतीय दल को इसकी जानकारी दी। इसके बाद जब भारतीय गश्ती दल वहां पहुंचा, तो धोखे का पता चला। जवाब में भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया। लगभग 60 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में भारतीय सैनिकों ने सीधे पहाड़ चढ़कर ऊपर बैठे दुश्मन पर आक्रमण किया और 26 जुलाई 1999 को अंतिम चोटी पर वापस विजय प्राप्त की।