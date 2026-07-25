घर बैठे ऐसे बनवाएं मृत्यु प्रमाण पत्र, दुख की घड़ी में नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर

कानूनी आधार क्या है? जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधन 2023 से प्रभावी)

मृत्यु प्रमाण पत्र कहां बनता है? CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in), CRS मोबाइल ऐप या राज्य सरकार के पोर्टल पर

आवेदन कौन कर सकता है? परिवार का सदस्य, या मृत्यु के समय उपस्थित व्यक्ति/संस्था

क्या प्रक्रिया ऑनलाइन है? अधिकांश राज्यों में हां

पंजीकरण की समयसीमा घटना के 21 दिन के भीतर (मुफ्त); इसके बाद स्लैब अनुसार शुल्क

1 साल से ज्यादा देरी पर? जिला रजिस्ट्रार/मजिस्ट्रेट की अनुमति व शपथ-पत्र जरूरी

कौन से दस्तावेज लगते हैं? अस्पताल का मृत्यु रिकॉर्ड, आवेदक व मृतक का पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण

विदेश में मृत्यु हुई तो? संबंधित भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण अनिवार्य

पुराना प्रमाण पत्र ऑनलाइन हो सकता है? हां, कई राज्यों में डिजिटाइजेशन सुविधा उपलब्ध