Sawan Somwar 2026: सावन सोमवार की संपूर्ण गाइड: महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, रुद्राभिषेक कैसे करें, क्या चढ़ाएं और क्या न करें

पौराणिक कथा के अनुसार, एक समृद्ध नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन-दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने से वह दुखी था। वह हर सावन सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती की प्रार्थना पर शिवजी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, किंतु पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष तय की।



जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तो उसे मामा के साथ काशी विद्याध्ययन के लिए भेजा गया। रास्ते में एक कन्या के विवाह संकट को उसने दूर किया। काशी में 12वें वर्ष में जब उसकी मृत्यु का समय आया, तो उसके द्वारा किए गए सावन सोमवार व्रत के प्रभाव से यमराज को भी पीछे हटना पड़ा और भगवान शिव ने उसे दीर्घायु प्रदान की। तब से सावन सोमवार व्रत का महत्व जन-जन में प्रसिद्ध हुआ।