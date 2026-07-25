25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

Electricity Bill:स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल क्यों बढ़ा दिख रहा है? 5 बड़ी बातें जो हर उपभोक्ता को जाननी चाहिए

Electricity Bill Hacks: पुराना चक्राकार मीटर और नया डिजिटल स्मार्ट मीटर-जानिए कौन ज्यादा सटीक है और कैसे 5-स्टार उपकरणों व सही वायरिंग से आप अपना बिजली बिल 30% तक कम कर सकते हैं।
6 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jul 25, 2026

Electricity Meter News.

बिजली का पुराना और नया मीटर। (विजुअल: Google Gemini AI व पत्रिका.)

Electricity Meter Testing: 'स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल दोगुना हो गया है!' या 'मीटर बहुत तेज चल रहा है!' -इन दिनों यह शिकायत हर उस मोहल्ले और कॉलोनी से आ रही है, जहां हाल ही में पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। बिहार,मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। उपभोक्ताओं में इस नई तकनीक को लेकर कई कन्फ्यूजन और सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर स्मार्ट मीटर लगने के फौरन बाद बिजली का बिल जंप क्यों कर जाता है? क्या सच में स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं, या इसके पीछे कोई और तकनीकी कारण है? आइए, इस हाई-यूटिलिटी रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है और वे 5 बड़ी बातें कौन सी हैं जो हर बिजली उपभोक्ता को जरूर जाननी चाहिए।

  1. पुराने और नए मीटर की तकनीक में जमीन-आसमान का अंतर

स्मार्ट मीटर तेज चलने की धारणा दरअसल पुराने मीटरों की कमियों से जुड़ी है। इसे इस तरह समझें:

पुराने मीटर (इलेक्ट्रोमैकेनिकल या सादे इलेक्ट्रॉनिक): पुराने मीटरों में घूमने वाली डिस्क या पुरानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्री होती थी। समय के साथ धूल, नमी और घर्षण (Friction) के कारण इन मीटरों की गति धीमी हो जाती थी। वे बिजली की असल खपत से 10 से 15 प्रतिशत कम रीडिंग दिखाते थे।

स्मार्ट मीटर (अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक): स्मार्ट मीटर पूरी तरह से माइक्रोप्रोसेसर आधारित हैं। इनमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता। ये 100 प्रतिशत सटीक होते हैं।

जब आपके घर से एक 'सुस्त' हो चुका पुराना मीटर हटा कर एक सटीक स्मार्ट मीटर लगाया जाता है, तो वह आपकी 100% असली खपत को रिकॉर्ड करने लगता है। यही कारण है कि उपभोक्ताओं को अचानक बिल 10 से 15 फीसदी बढ़ा हुआ महसूस होता है। मीटर तेज नहीं हुआ है, बल्कि उसने सही रीडिंग देना शुरू किया है।

  1. 'वैम्पायर पावर' (Vampire Power) और स्टैंडबाय मोड की सटीक गणना

पुराने मीटर मामूली बिजली खपत पकड़ने में सक्षम नहीं थे, लेकिन स्मार्ट मीटर अत्यंत संवेदनशील होते हैं।

स्टैंडबाय पावर की रिकॉर्डिंग: जब आप टीवी को रिमोट से बंद करते हैं (प्लग से नहीं), या मोबाइल चार्जर को सॉकेट में लगा कर छोड़ देते हैं, तब भी वे उपकरण नाममात्र की बिजली खींचते हैं। इसे 'वैम्पायर पावर' या स्टैंडबाय पावर कहते हैं।

माइक्रो-लोड कैप्चर: इनवर्टर की चार्जिंग, वाई-फाई राउटर, सेट-टॉप बॉक्स और माइक्रोवेव का डिजिटल डिस्प्ले 24 घंटे बिजली की खपत करते हैं।

पुराने मीटर की नाकामी: पुराने मीटर इस 'माइक्रो-लोड' (1 से 5 वाट) को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते थे।

स्मार्ट मीटर की सटीकता: स्मार्ट मीटर एक-एक वाट की खपत को लगातार जोड़ता है। महीने के अंत में यह छोटी-छोटी खपत मिल कर कई यूनिट्स में बदल जाती है, जिससे बिजली का बिल बढ़ा हुआ नजर आता है।

  1. एरियर (पिछला बकाया) और सिक्योरिटी डिपॉजिट का समायोजन

अक्सर उपभोक्ता पहले स्मार्ट मीटर बिल को देख कर घबरा जाते हैं, क्योंकि उसमें अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। इसके पीछे प्रशासनिक और बिलिंग साइकिल के कारण होते हैं:

पुराने बिल का बकाया: जब पुराना मीटर हटाया जाता है, तो उसकी फाइनल रीडिंग ली जाती है। कई बार पुराने बिलिंग साइकिल में कुछ यूनिट्स का पैसा जुड़ने से रह जाता है (Unbilled amount)। यह बकाया नए स्मार्ट मीटर के पहले बिल में जुड़ कर आता है।

सिक्योरिटी मनी और इंस्टॉलेशन चार्ज: कुछ राज्यों में बिजली कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाने का चार्ज या अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी किस्तों में उपभोक्ताओं के बिल में जोड़ रही हैं।

प्रीपेड बैलेंस: अगर आपका स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर सेट है, तो शुरुआत में आपको रिचार्ज करना होता है। पिछला कोई भी माइनस बैलेंस इस पहले रिचार्ज से कट जाता है, जिससे लगता है कि पैसा बहुत जल्दी खत्म हो गया।

  1. 'टाइम ऑफ डे' (ToD) टैरिफ और पीक आवर्स की मार

सरकार और बिजली वितरण कंपनियां धीरे-धीरे 'टाइम ऑफ डे' (Time of Day - ToD) टैरिफ लागू कर रही हैं। स्मार्ट मीटर इस नई बिलिंग व्यवस्था की रीढ़ हैं।

पीक आवर्स में महंगी बिजली: ToD टैरिफ के तहत, दिन के अलग-अलग समय के लिए बिजली की दरें अलग-अलग होती हैं। शाम के समय (जैसे शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक) जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, तब बिजली महंगी होती है।

सोलर आवर्स में सस्ती बिजली: दोपहर के समय, जब सोलर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है, तब बिजली की दरें सामान्य से कम रखी जाती हैं।

स्मार्ट मीटर का रोल: पुराने मीटर यह नहीं बता सकते थे कि आपने किस समय कितनी बिजली खर्च की। लेकिन स्मार्ट मीटर हर 15 मिनट का डेटा ग्रिड को भेजता है। अगर आप पीक आवर्स में एसी, वाशिंग मशीन या गीजर चलाते हैं, तो आपका बिल अपने आप ज्यादा आएगा।

  1. न्यूट्रल वायर में लीकेज या अर्थिंग की समस्या

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू है जिसे ज्यादातर उपभोक्ता नजरअंदाज कर देते हैं:

अर्थिंग लीकेज: अगर आपके घर की वायरिंग पुरानी है या अर्थिंग (Earthing) न्यूट्रल (Neutral) तार से टच हो रही है, तो बिजली का करंट जमीन में लीक होने लगता है।

लीकेज की रिकॉर्डिंग: पुराना मीटर इस लीकेज को नहीं पकड़ पाता था, लेकिन स्मार्ट मीटर घर से निकलने वाले और वापस आने वाले करंट दोनों को मापता है। अगर एक भी यूनिट करंट जमीन में लीक हो रहा है, तो स्मार्ट मीटर उसे आपकी खपत मान कर बिल में जोड़ देगा।

उपभोक्ता को नुकसान: आपको पता भी नहीं चलता और दीवार या जमीन में करंट रिसने की वजह से हर महीने आपकी सैकड़ों यूनिट बिजली बर्बाद हो जाती है और बिल बढ़ कर आता है।

ऐप का फायदा उठाएं

डेली ट्रैकिंग: अपने राज्य की बिजली वितरण कंपनी का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करें (जैसे UPPCL का ऐप, या बिहार का Suvidha आधिकारिक ऐप या राजस्थान का Bijli Mitra ऐप)।

अलर्ट सेट करें: ऐप में अपना स्मार्ट मीटर नंबर रजिस्टर करें। इसमें आप अपनी दैनिक खपत देख सकते हैं और अगर किसी दिन खपत अचानक बढ़ती है, तो आप तुरंत अलर्ट हो सकते हैं।

उपभोक्ता FAQ: आपके सवालों के सीधे जवाब

सवाल 1: क्या स्मार्ट मीटर को रिमोट से कंट्रोल कर के बिजली कंपनी उसे तेज कर सकती है?

जवाब: नहीं, यह पूरी तरह से अफवाह है। स्मार्ट मीटर डिजिटल रूप से काम करते हैं और इन्हें तेज या धीमा करने का कोई रिमोट कंट्रोल सिस्टम नहीं होता। इनकी कैलिब्रेशन फैक्ट्री से फिक्स होकर आती है।

सवाल 2: अगर मुझे लगे कि मेरा स्मार्ट मीटर सच में खराब है या गलत रीडिंग दे रहा है, तो क्या करूं?

जवाब: आप बिजली विभाग में 'चेक मीटर' (Check Meter) लगाने का आवेदन दे सकते हैं। विभाग आपके स्मार्ट मीटर के समानांतर एक पुराना या दूसरा टेस्ट मीटर लगाएगा। उसके बाद 7 दिन बाद दोनों की रीडिंग का मिलान किया जाएगा। यदि स्मार्ट मीटर में खराबी पाई जाती है, तो उसे मुफ्त में बदला जाएगा और बिल रिवाइज किया जाएगा।

सवाल 3: क्या स्मार्ट मीटर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रेडिएशन छोड़ते हैं?

जवाब: नहीं। स्मार्ट मीटर डेटा भेजने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) तरंगों का उपयोग करते हैं, जो मोबाइल फोन या वाई-फाई राउटर से उत्सर्जित होने वाले रेडिएशन से काफी कम होती हैं। इनसे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है।

सवाल 4: प्रीपेड स्मार्ट मीटर में पैसे कटने का क्या गणित है?

जवाब: प्रीपेड मीटर मोबाइल फोन के रिचार्ज की तरह काम करता है। इसमें फिक्स चार्ज (मीटर रेंट और फिक्स डिमांड चार्ज) हर दिन के हिसाब से कटता है, भले ही आप बिजली इस्तेमाल न करें। इसके अलावा जितनी यूनिट आप खर्च करेंगे, उसका पैसा रोज बैलेंस से कटेगा।

आपके मीटर से बिजली का बिल कम आए, इसके लिए ये वैध तरीके अपनाएं। (विजुअल: Google Gemini AI)

बिजली इस्तेमाल करने के पुराने तरीके और मीटर की 100% सटीकता

स्मार्ट मीटर का आना तकनीकी विकास का एक जरूरी हिस्सा है। जिस तरह हमने बटन वाले मोबाइल से स्मार्टफोन की ओर कदम बढ़ाया, वैसे ही पावर सेक्टर भी अब 'स्मार्ट' हो रहा है। शुरुआत में बढ़ा हुआ बिल चुभ सकता है, लेकिन इसका मुख्य कारण मीटर की खामी नहीं, बल्कि हमारे बिजली इस्तेमाल करने के पुराने तरीके और मीटर की 100% सटीकता है।

एमपी के बिजली उपभोक्ताओं को झटका, कंपनी ने चुपके से बढ़ा दिए दाम, बढ़कर आ रहा बिल

ये भी पढ़ें
Electricity Bills Hike

आप स्मार्ट मीटर के साथ स्मार्ट उपभोक्ता बनें

अपने घरेलू उपकरणों के उपयोग में थोड़ा सा बदलाव लाकर, स्टैंडबाय पावर को रोककर और मोबाइल ऐप के जरिये अपनी दैनिक खपत पर नजर रख कर आप आसानी से अपने बिजली के बिल को नियंत्रित कर सकते हैं। समय आ गया है कि हम स्मार्ट मीटर के साथ स्मार्ट उपभोक्ता बनें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Jul 2026 04:44 pm

Published on:

25 Jul 2026 04:44 pm

Hindi News / Patrika+ / Electricity Bill:स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल क्यों बढ़ा दिख रहा है? 5 बड़ी बातें जो हर उपभोक्ता को जाननी चाहिए

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

पिता वाजपेयी सरकार में थे केंद्रीय मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान का चार दशक लंबा सफर, ABVP कार्यकर्ता से शिक्षामंत्री पद से इस्तीफे तक की कहानी

Dharmendra Pradhan Resignation
Patrika+

Sawan Somwar 2026: सावन सोमवार की संपूर्ण गाइड: महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, रुद्राभिषेक कैसे करें, क्या चढ़ाएं और क्या न करें

Sawan Somwar 2026 Dates Sawan 2026
Patrika+

Rajasthan Sports: संघर्ष, सफलता और सिस्टम बनी चुनौतियां, पर राजस्थान के गांवों से निकल रहे चैंपियन

Sports News rajasthan Sports Harish Kumar Sargara Jai Moondra
Patrika+

राजस्थानी दाल-बाटी-चूरमा बिना अंगीठी या उपलों के भी बनाएं, जानिए नए आसान तरीके

राजस्थान, राजस्थानी रेसिपी, दाल बाटी चूरमा, फूड रेसिपी,
Patrika+

Flood Safety Guide: बाढ़ या भारी बारिश में भूल कर भी न करें ये 10 गलतियां, जान बचाने के लिए जरूरी गाइड

Heavy Rainfall Guidelines News.
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.