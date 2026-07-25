Electricity Bill:स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल क्यों बढ़ा दिख रहा है? 5 बड़ी बातें जो हर उपभोक्ता को जाननी चाहिए

Electricity Meter Testing: 'स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल दोगुना हो गया है!' या 'मीटर बहुत तेज चल रहा है!' -इन दिनों यह शिकायत हर उस मोहल्ले और कॉलोनी से आ रही है, जहां हाल ही में पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। बिहार,मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। उपभोक्ताओं में इस नई तकनीक को लेकर कई कन्फ्यूजन और सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर स्मार्ट मीटर लगने के फौरन बाद बिजली का बिल जंप क्यों कर जाता है? क्या सच में स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं, या इसके पीछे कोई और तकनीकी कारण है? आइए, इस हाई-यूटिलिटी रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है और वे 5 बड़ी बातें कौन सी हैं जो हर बिजली उपभोक्ता को जरूर जाननी चाहिए।