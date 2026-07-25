Rajasthan Sports: संघर्ष, सफलता और सिस्टम बनी चुनौतियां, पर राजस्थान के गांवों से निकल रहे चैंपियन

केंद्र सरकार ने खेलों के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम बनाया है, जिसका आंशिक क्रियान्वयन 1 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। इसी दिशा में राज्यों को भी अपनी खेल नीतियों को राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप अपडेट करने के लिए कहा गया है। राजस्थान सरकार भी खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसमें खेल विज्ञान केंद्र, खिलाड़ियों के लिए बीमा सुविधा, युवा विकास कार्यक्रम और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार शामिल है। जयपुर स्थित हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिटनेस, स्पोर्ट्स साइंस और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो आने वाले वर्षों में राजस्थान खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है।